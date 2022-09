Limite de preço nas renováveis vai dar à UE 140 mil milhões para baixar faturas de energia

Leia Também Von der Leyen anuncia novo banco europeu de hidrogénio de 3 mil milhões

Estados-Membros da UE já desembolsaram e que, mesmo assim, não foram suficientes.

De acordo com o Expresso, esta "contribuição solidária" de, pelo menos, 33% a aplicar ao setor do petróleo, gás, carvão e refinarias, nomeadamente sobre o resultado antes de impostos de 2022 que ultrapasse em 20% os lucros médios tributáveis dos últimos três anos.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou esta quarta-feira em Estrasburgo, no seu discurso do Estado da União 2022 - o primeiro de sempre proferido em tempos de guerra - que o teto máximo para os preços de produção que Bruxelas irá impor às renováveios (de 200 euros por MWh) permitirá arrecadar 140 mil milhões de euros.Este dinheiro será então canalizado para "os Estados-Membros poderem atenuar os efeitos diretamente", junto das famílias e das empresas, dos preços "estratosféricos" da eletricidade e do gás, que no espaço de um ano aumentaram 10 vezes, acrescentou ainda a responsável máxima da UE perante o Parlamento Europeu.Estavam prometidas "medidas sem precedentes para uma situação sem precedentes", mas Von der Leyen preferiu detalhar no seu discurso os apoios às famílias e não os cortes que terão de fazer no seu consumo de eletricidade.E frisou osmilhares de milhões de euros em apoios às famílias vulneráveis que os"Pagar as contas ao fim do mês está a tornar-se uma fonte de ansiedade para milhões de famílias e empresas", reconheceu, anunciando a criação de um limite máximo para as receitas das empresas que produzem eletricidade a baixo custo [renováveis].E apontou o dedo às empresas que estão a lucrar com em tempo de guerra: as renováveis, as patrolíferas e outras produtoras de energia a partir de fontes fósseis. A salvo, para já, estão todos aqueles que dependem fortemente do gás natural, a começar pelas centrais que o usam para gerar a eletricidade que começa a escassear na UE."Estas empresas estão a ter receitas que nunca previram e com as quais nunca sonharam. Na nossa economia social de mercado, o lucro é algo positivo. Mas, em tempos como os que vivemos, não é correto embolsar lucros extraordinários sem precedentes em resultado da guerra e à custa dos consumidores. É, sim, o momento de os partilhar e de os canalizar para quem mais precisa", disse Von der Leyen, referindo-se aos produtores de eletricidade a partir de fontes renováveis (solar, eólica, hídrica), que têm menos custos de produção e nos mercados grossistas europeus acabam por ser remunerados ao mesmo preço do gás.Mas não só. A conta deverá ser paga também pela indústria dos combustíveis fósseis, que terá de "contribuir de alguma forma". "As grandes empresas petrolíferas, de gás e de carvão também estão a ter lucros avultados. Por conseguinte, têm de pagar uma quota justa — têm de dar uma contribuição de crise", disse.

Todas estas são medidas temporárias e de emergência em que estamos a trabalhar, incluindo as discussões sobre os limites máximos dos preços.