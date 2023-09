Europa no vermelho, dividida entre EUA e BCE. Juros agravam-se na Zona Euro

há 46 min. 09h26

Mercado reforça apostas de subida dos juros pelo BCE. "Yields" agravam-se

Os juros agravaram-se na Zona Euro, numa altura em que os "traders" no mercado monetário reforçam em peso as apostas de subida das taxas de juro na região, após a reunião do BCE, marcada para esta quinta-feira.





A "yield" das Bunds alemãs a 10 anos – "benchmark" para a Zona Euro – agrava-se 1,5 pontos base para 2,653%.





Os juros da dívida portuguesa com vencimento em 2033 somam 2,2 pontos base para 3,369%.





A rendibilidade das obrigações espanholas com a mesma maturidade cresce 2,2 pontos base para 3,714%.





Os juros da dívida italiana a 10 anos sobe 3 pontos base para 4,426%.





No mercado monetário, as apostas num aumento de 25 pontos base dos juros diretores na Zona Euro passou de refletir uma probabilidade de 20% no início do mês para 70% neste momento.