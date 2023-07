há 52 min. 07h54

Petróleo sobe à boleia da queda do dólar e dos "stocks" de crude

O petróleo valoriza tanto em Londres como em Nova Iorque, impulsionado pela queda do dólar e pela redução abaixo do esperado dos "stocks" de crude nos EUA.





O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – cresce 0,79% para 79,40 dólares por barril.





Já o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – soma 0,62% para 83,43 dólares por barril.





O dólar está em queda - após o mercado ter ouvido o discurso do presidente da Fed, Jerome Powell, e do banco central ter subido os juros diretores em 25 pontos base – tornando as matérias-primas mais atrativas para quem negoceia com outras moedas.





Além disso, o ouro negro está a ser impulsionado pelo recuo abaixo do esperado pelos analistas dos "stocks" de crude nos EUA, divulgado esta semana pela administração norte-americana.