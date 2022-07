Europa no verde. Ouro e petróleo a recuperar. Euro perto da paridade com o dólar

07h46

Analistas desvalorizam impacto do receio da recessão no petróleo

Depois de o petróleo negociado em Nova Iorque ter caído ligeiramente abaixo da fasquia dos 100 dólares, segue agora a recuperar a par do Brent do Mar do Norte, após o Goldman Sachs e outros bancos de investimento de peso terem defendido que o tombo do petróleo face aos receios de recessão foi exagerado e que as perspetivas de consumo da China – o maior importador de petróleo do mundo – melhoraram significativamente.

O West Texas Intermediate – referência para os EUA – valoriza 0,51% para 100,01 dólares por barril, depois de às 7h10 de Lisboa ter caído para os 99,75 dólares. Já o Brent do Mar do Norte – negociado em Londres – cresce 1,01% para 103,81 dólares por barril.

O petróleo arrancou o terceiro trimestre de forma (ainda mais) voltátil, pressionado pelos receios de uma recessão e na última semana pelo "rally" do dólar que tornou a matéria-prima negociada na nota verde mais cara.



Ainda assim, "embora a possibilidade de uma recessão esteja a aumentar é prematuro que o mercado do petróleo caia devido a tais preocupações", defendem os analistas do Goldman Sachs, numa nota de "research" citada pela Bloomberg. "A economia ainda está a crescer com o aumento da procura de petróleo pronto para superar significativamente o crescimento do PIB", acrescentam os especialistas.

Por sua vez na China, que emerge agora do confinamento contra a covid-19, o consumo de gasolina e diesel ficou no mês passado a 90% dos níveis de junho de 2019, de acordo com fontes conhecedoras do assunto do setor da energia, contactadas pela Bloomberg.