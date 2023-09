Petróleo mantém tendência de alta. Brent toca nos 95 dólares

há 32 min. 07h31

Europa coloca mira no vermelho. Ásia negoceia em baixa

Os principais índices europeus estão novamente a apontar para perdas, com os investidores a avaliarem a possibilidade de os bancos centrais manterem as taxas de juro em níveis restritivos mais tempo do que o previsto. A subida dos preços do crude está a renovar receios de que a inflação possa permanecer elevada, mesmo com a descida de outros componentes.



Isto, numa semana em que a Reserva Federal, o Banco de Inglaterra e do Japão realizam as suas reuniões de política monetária de setembro.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 recuam 0,2%.



O mercado está ainda a avaliar palavras do governador do banco central francês e membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau, que afirmou que as taxas de juro vão permanecer nos atuais níveis tanto quanto for necessário e que não está, neste momento, a favor de novas subidas.



Nas praças asiáticas o vermelho foi a cor dominante pelo segundo dia, com as decisões esperadas pelos bancos centrais a manterem o mercado cauteloso e a aguardar o resultado destes encontros.



Na China e em Hong Kong os investidores continuam a avaliar a possibilidade de incumprimento de alguns "players" do setor imobiliário, face a dados económicos melhores do que o perspetivado.



Pela Ásia, na China, Xangai cedeu 0,06% e Hong Kong o Hang Seng avançou 0,05%. No Japão, o Topix perdeu 0,6% e o Nikkei desceu 1,2%. Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 0,4%.