Europa a verde antes da Fed. Petróleo com ganhos ligeiros. Ouro continua em queda

08h47

Petróleo interrompe perdas e soma ligeiramente. Gás perde pelo quarto dia

O petróleo está a valorizar, colocando assim uma pausa às perdas vividas nos últimos dias.



Ainda assim, é expectável que a matéria-prima continue em rota de desvalorização, com a subida do dólar que deverá também continuar, devido à reunião e posterior decisão de política monetária esta quarta-feira por parte do banco central norte-americano.



Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, soma 0,24% para 92,22 dólares por barril.



Já o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, sobe uns ligeiros 0,03% para 85,76 dólares por barril.



"Enquanto que receios de uma recessão devem continuar a pesar no sentimento do mercado, preocupações com a procura vão ser incorporadas gradualmente", explica a analista Vandana Haroi, da Vada Insights, à Bloomberg.



No mercado do gás, os futuros seguem em queda pelo quarto dia, à medida que os governos por toda a Europa, incluindo a União Europeia, vão revelando as medidas para combater a crise energética na região.



O governo alemão decidiu aumentar a quantia colocada de lado para comprar gás, de acordo com um documento visto pela Bloomberg. Esse valor deverá assim passar de 1,5 mil milhões de euros para 3,5 mil milhões.



Ao mesmo tempo, os Países Baixos preparam-se para apresentar um apoio de 16 mil milhões de euros às famílias. Na Comissão Europeia estão ainda a ser discutidas medidas adicionais, antes que os 27 Estados-membros liguem os aquecimentos.



Os futuros a um mês negociados em Amesterdão (TZT) - referência para o mercado europeu – tombam 6,7% para 170 euros por megawatt-hora.