Europa pintada de verde. Petróleo desvaloriza. Juros agravam-se à espera de dados económicos

08h01

Petróleo desvaloriza com receios da China. Gás avança, após tombo perto dos 8%

O petróleo está a desvalorizar ligeiramente, numa altura em que os investidores estão focados numa possível redução do consumo na China, o maior importador de crude do mundo.



Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, perde 0,16% para 93,85 dólares por barril.



Já o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, negoceia na linha de água e recua 0,03% para 87,75 dólares por barril.



Ao mesmo tempo, tanto o Morgan Stanley, como o UBS cortaram as perspetivas de preço do petróleo para o resto ano em 15 dólares por barril, justificando com os frequentes confinamentos na China, ao mesmo tempo que se aproxima uma recessão nas maiores economias do mundo.



No mercado do gás, os futuros estão a subir esta terça-feira, depois de, na segunda-feira, terem tombado perto de 8%.



Ainda ontem foi conhecido um plano da União Europeia do qual consta uma proposta para a redução da procura de eletricidade nas horas de pico, quando os preços estiverem mais caros, e também desviar partes dos lucros das empresas de energia para "ajudar a proteger consumidores e empresas do impacto de uma crise energética sem precedentes".