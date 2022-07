Europa de olhos no verde. Ásia negativa. Petróleo valoriza

há 33 min. 07h48

Petróleo valoriza, depois de armazenamento nos EUA ter registado uma redução

O petróleo está a valorizar depois de terem sido divulgados dados que dão conta de uma redução no armazenamento de crude nos Estados Unidos.





O West Texas Intermediate (WTI), referência para os EUA e com entrega prevista em setembro, perde 0,77% para 95,71 dólares. Já o Brent do Mar do Norte, "benchmark" para a Europa e com entrega prevista para o mesmo mês, ganha 0,43% para 104,85 dólares.

O Instituto Americano do Petróleo divulgou uma queda em 4 milhões de barris do armazenamento do país. Isto numa altura em que o presidente norte-americano, Joe Biden, tem tentado reduzir o preço desta matéria-prima pressionando os países da OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados) a aumentar a produção. Uma destas tentativas foi a recente visita à Arábia Saudita.Esta quarta-feira é também dia de subida das taxas de juro por parte da Reserva Federal norte-americana que poderá ter um impacto real nos preços do petróleo explica Daniel Hynes analista do Australia & New Zealand Banking, à Bloomberg."Se a Fed tomar uma decisão ainda mais 'agressiva' numa altura em que se regista uma inflação muito elevada, pode haver uma diminuição dos preços do petróleo a curo prazo", adiantou ainda.