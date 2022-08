Europa de olhos postos nos ganhos. Ásia encerrou mista. Petróleo a subir, juros aliviam

07h52

Ásia mista. Europa aponta para ganhos

As principais praças da Ásia encerraram a negociação do primeiro dia da semana mistas, depois de terem registado ganhos pela terceira semana consecutiva, mesmo com a crescente tensão no estreito de Taiwan.

Isto depois de na semana passada terem sido divulgados dados positivos do emprego nos Estados Unidos, que abrem a porta a uma subida em 75 pontos base das taxas de juro por parte da Reserva Federal norte-americana.

Os índices de Hong Kong lideraram as perdas, mesmo depois de o governo ter reduzido a quarentena para viajantes estrangeiros de sete para três dias. Por outro lado, na província de Hainan, na China continental, os confinamentos que têm impedido a saída de milhares de turistas - um golpe para o retalho "duty-free" - também pesaram no sentimento dos investidores.

Na Ásia, a tecnologia pesou no Hang Seng em Hong Kong que perdeu 0,8%, à semelhança do homónimo Nasdaq na sexta-feira. Já Xangai cresceu 0,2%. No Japão, o Nikkei ganhou 0,2% e o Topix subiu 0,1%. Já na Coreia do Sul, o Kospi cedeu 0,1%.

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,59%.

Na manhã desta segunda-feira os investidores vão estar atentos à divulgação de resultados de empresas antes da abertura dos mercados, incluindo a Siemens, a Porsche e a BioNTech.