Dólar valoriza face ao euro. Juros aliviam na Zona Euro

08h13

Petróleo cai pelo quarto dia atento às negociações entre Venezuela e EUA

O petróleo cai pela quarta sessão consecutiva, numa altura em que as perspetivas apontam para um reforço do lado da oferta.





O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – recua 0,56% para 78,45 dólares por barril.





O Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – perde 0,48% para 82,81 dólares por barril.





A administração do presidente norte-americano Joe Biden está em negociações com a Venezuela, para explorar o levantamento temporário das sanções que impediram a venda de crude.





Esta notícia, a par do aumento de exportações deste mês do Irão ofuscou a queda do número do stocks de crude nos EUA, confirmado pelos dados oficiais publicados esta quarta-feira, e os cortes de produção da Rússia. E da Arábia Saudita.