Nvidia duplica receitas e supera as altas expectativas do mercado. Ações disparam 9% no "after hours"

Os resultados da Nvidia eram aguardados com grande expectativa e alguns analistas advertiam mesmo que as expectativas do mercado estavam tão elevadas que a fabricante de chips poderia vir a desiludir os investidores. Contudo, a empresa alcançou um recorde de 13,51 mil milhões de dólares de receitas no seu segundo trimestre fiscal, findo a 30 de julho, o que representa um crescimento homólogo de 101% e uma subida de 88% face ao trimestre anterior.Os analistas ouvidos pela Bloomberg apontavam para que a faturação se situasse nos 11,04 mil milhões de dólares.Os lucros, por seu turno, mais do que quintuplicaram face ao segundo trimestre do exercício do ano passado, alcançando os 6.740 milhões de dólares, mais 422% do que os 1.292 milhões de um ano antes. Face ao primeiro trimestre deste ano fiscal, a subida cifrou-se em 148%.A margem bruta ascendeu a 70,1%, valor que compara com os 43,5% no período homólogo e com os 64,6% registados no primeiro trimestre do presente exercício."Uma nova era de computação começou. As empresas em todo o mundo estão a fazer a transição para a computação acelerada e a inteligência artificial geradora", referiu o fundador e CEO da empresa, Jensen Huang.A empresa indicou ainda que durante o segundo trimestre devolveu 3,38 mil milhões de dólares aos acionistas através da recompra de ações e do pagamento de dividendos.A empresa aprovou no passado dia 21 de agosto um novo programa de recompra de ações no valor de 25 mil milhões de dólares.A Nvidia atualizou também o "guidance" para o trimestre atual (o seu terceiro), esperando receitas de 16 mil milhões de dólares, com uma margem de erro de 2%, uma margem bruta entre 71,5% e 72,5%.Após a divulgação dos resultados, as ações da empresa dispararam até 9% na negociação "after-hours", tocando os 513,98 dólares.