Portugal escapa ao agravamento de juros na Zona Euro. Europa no vermelho

09h03

Petróleo recua na maior série de quedas em mais de um ano. Gás negoceia inalterado

O petróleo está a desvalorizar pela quarta sessão, assinalando assim a maior série de quedas consecutiva em mais de um ano, numa altura em que as perspetivas de redução da procura têm impactado a negociação desta matéria-prima.



Isto depois de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ter revisto em baixa a previsão para a procura de crude ainda este ano e em 2023 devido à desaceleração da economia mundial.



Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, segue a ceder 0,12% para 92,34 dólares por barril.



Já o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, recua 0,26% para 87,04 dólares por barril.



A pressionar a negociação estão dados do American Petroleum Institute avançados pela Bloomberg que revelam que terá havido um aumento no armazenamento desta matéria-prima em sete milhões de barris na semana passada. Os dados oficiais devem ser divulgados esta quinta-feira.



O crude esteve a negociar com fortes ganhos na semana passada depois da OPEP e aliados terem anunciado um corte na produção em dois milhões de barris, mas esse avanço já foi totalmente revertido.



No mercado do gás, os futuros estão a negociar entre ganhos e perdas, numa altura em que se opõem as preocupações com o fornecimento desta matéria-prima por parte da Rússia à Europa, ao mesmo tempo que os países do Velho Continente têm cada vez mais reservas para o inverno.



Ainda assim, o aumento das importações de gás natural, a par com o aumento dos "stocks", previsões meteorológicas favoráveis e a redução do consumo têm retirado alguma pressão aos elevados preços dos últimos meses.



De acordo com Kadri Simson, comissária da Energia junto da Comissão Europeia, a UE estará a ponderar uma proposta para um tecto ao preço do gás usado para gerar eletricidade. Caso avance, deve ser apresentado aos 27 Estados-membros na próxima semana.



O gás negociado em Amesterdão (TTF), que serve de referência para o mercado europeu, negoceia inalterado para 160,21 euros por megawatt-hora.