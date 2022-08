Europa no vermelho. Juros aliviam. Dólar à espera da inflação nos EUA

há 54 min. 09h56

Europa no vermelho, Ibex espanhol aguenta-se com ganhos

As principais praças da Europa ocidental estão a negociar no vermelho, tal como tinham apontado os futuros sobre a região.



A liderar as perdas no índice de referência da região, Stoxx 600, está o setor da tecnologia, juntamente com o industrial. O "benchmark" do Velho Continente recua 0,19% para 435,15 pontos.



Apesar de todo o contexto económico atual, as recomendações de compra de ações das cotadas do Stoxx 600 estão perto do valor mais alto desde 2001, em 56%, de acordo com dados da Bloomberg. Analistas consultados pela agência indicam que estes níveis tipicamente antecedem períodos de quedas como em 2002 e 2003, ou 2008 e 2009, antecipando que este seja um sinal de risco para o mercado acionista.





Entre os principais índices da Europa Ocidental, o lisboeta PSI é o que mais desvaloriza e recua 0,30%, em Amesterdão, o AEX cai 0,17%, o britânico FTSE 100 perde 0,13%, o alemão Dax desvaloriza 0,12% e o italiano FTSEMIB cede 0,06%, juntamente com o francês CAC-40 recua 0,05%.





Em sentido oposto está o madrileno Ibex 35 a subir 0,08%.