Juros aliviam na Zona Euro. Dólar valoriza face ao euro

08h22

Petróleo valoriza com atenções centradas no Mar Vermelho

Os preços do petróleo seguem a negociar em alta esta quarta-feira, com os investidores ainda atentos à situação no Mar Vermelho, após ataques recentes das milícias houthis do Iémen a navios em trânsito na região.



O West Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque, soma 0,35% para 74,2 dólares por barril. Por sua vez, o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, avança 0,29% para 79,46 dólares por barril.



O anúncio por parte dos Estados Unidos de que vão liderar uma "task-force" para garantir a segurança no estreito de Bab al-Mandab ao largo do Iémen e que separa o Oceano Índico e o Mar Vermelho, tem feito pouco para acalmar os investidores.



"Aé agora, a missão naval liderada pelos Estados Unidos para mitigar os ataques dos houthis não conseguiu aliviar as preocupações generalizadas de uma passagem segra através do Mar Vermelho, com as principais transportadoras a optar por se manterem afastadas da região", explicou à Reuters o analista da IG Yeap Jun Rong.



Os houthis, que têm realizado estes ataques em apoio à Palestina, já reagiram ao anúncio dos EUA e indicaram que vão proesseguir com os ataques no Mar Vermelho.



Cerca de 12% do tráfego marítimo mundial passa pelo Mar Vermelho e depois pelo Canal do Suez. Ainda assim, o impacto tem sido limitado, afirmaram analistas ouvidos pela Reuters, uma vez que a maioria do crude proveniente do Médio Oriente é exportado pelo estreito de Hormuz.