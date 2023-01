Europa não arreda pé e deve abrir com ganhos. Ásia positiva exceto Japão

07h39

Europa não abranda nos ganhos e deve abrir no verde. Ásia segue "rally" com ganhos na China

Os principais índices europeus estão a apontar para um início de semana em terreno positivo, animados pelos ganhos na Ásia e também no fecho de Wall Street na passada sexta-feira.



Os dados das últimas semanas que mostram a inflação a abrandar têm dado mais força aos ativos de risco. Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem assim 0,5%.



Na Ásia a sessão foi positiva, com as praças chinesas a darem continuidade ao "rally", à medida que a reabertura do país se vai concretizando. Ao mesmo tempo, o relaxamento da regulação relativamente ao setor tecnológico chinês parece também estar a influenciar a negociação.



As ações chinesas têm registado das melhores performances este ano, ao passo que as japonesas têm estado entre as piores, numa altura em que os investidores têm sido cautelosos com o fim da política ultra "dovish" do Banco do Japão, que deverá valorizar o iene.



O "rally" de reabertura da China tem "mais para dar" e "vai haver uma rotação na região, que está em curso, da Índia e Austrália, que foram líderes em 2022, para a região do norte da Ásia, China e Coreia", explicou o analista Sunil Koul, analista do Goldman Sachs, à Bloomberg.



Na China, Xangai avançou 1,4%, enquanto o Hang Seng, em Hong Kong, subiu 0,7%. Na Coreia do Sul, o Kospi ganhou 0,9%. No Japão, o Topix desceu 0,8% e o Nikkei perdeu 1,2%.