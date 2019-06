O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, subiu 0,93% para os 377,48 pontos, atingindo máximos de duas semanas. Com esta valorização, o índice europeu já recuperou algumas das perdas de maio, o pior mês de 2019 para as bolsas.Para o Stoxx 600 esta foi a melhor semana desde o início de abril. Ao todo, o índice valorizou 2,28%.Também o PSI-20 - e as restantes praças europeias - esteve em alta ao subir 1% para 5.142,31 pontos, acumulando assim quatro subidas consecutivas.Continua a cruzada dos juros portugueses a dez anos para níveis cada vez mais baixos. Os juros aliviaram 4,9 pontos base para os 0,618%, atingindo um novo mínimo histórico e aproximando-se da barreira dos 0,6%.Para este comportamento das obrigações soberanas do mercado secundário bastou o simples facto de Mario Draghi ter dito ontem que os membros do conselho de governadores discutiram um possível regresso do programa de compra de dívida pública. É a primeira vez que tal acontece desde que o programa acabou em dezembro de 2018. Atualmente, o BCE apenas reinveste os montantes de dívida cuja maturidade é atingida a cada momento.Além dos juros portugueses, também os juros italianos e alemães estão a atingir mínimos. No caso de Itália, apesar de a Comissão Europeia ter dito esta semana que se justifica a abertura de um procedimento por défices excessivos, os juros a dez anos estão a cair a pique para mínimos de mais de um ano (maio de 2018): menos 21 pontos base para os 2,28%. Já os juros alemães no mesmo prazo atingiram um novo mínimo históricos ao aliviarem dois pontos base para os -0,26%.Com o dólar a descarrilar, a divisa europeia está a ganhar terreno. O dólar deverá fechar esta semana como a pior de 2019. A divisa norte-americana está em baixa dada a crescente expectativa - que ganhou força esta semana com as declarações de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal - de que a Fed vai baixar os juros caso a disputa comercial afete de forma determinante a economia dos EUA.Hoje o presidente russo, Vladimir Putin, também veio dizer que o papel do dólar como a moeda mais importante do sistema mundial deve ser considerado dados os desenvolvimentos comerciais.Já o euro está a beneficiar do discurso misto da reunião do Banco Central Europeu (BCE) desta quinta-feira, 6 de junho. Por um lado, Mario Draghi assegurou que está preparado para atuar perante as contingências e que tem "espaço" na política monetária para o fazer. Por outro lado, o presidente do BCE, na prática, apenas adiou por mais seis meses a possibilidade de mexer nos juros, que estão em níveis historicamente baixos, do final de 2019 para o final do primeiro semestre de 2020. Havia a expectativa nos mercados de que o BCE pudesse sinalizar um corte dos juros de forma mais explícita.O euro sobe 0,52% para 1,1355 dólares, atingindo máximos do final de março. Esta foi a melhor semana da divisa europeia desde agosto do ano passado ao acumular uma valorização de 1,5%.Os preços do petróleo seguem em alta nos principais mercados internacionais, animados pela expectativa de que os cortes de produção anunciados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e pelos seus aliados (como a Rússia), o chamado grupo OPEP +, sejam prolongados. Isto depois de uma reunião entre sauditas e russos que aponta nesse sentido.Na quarta-feira, o crude de referência dos Estados Unidos (West Texas Intermediate - WTI) entrou em "bear market", a reagir à divulgação dos stocks de crude do país, que aumentaram de forma inesperada. De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, as reservas de crude da maior economia do mundo aumentaram em 6,8 milhões de barris na semana passada, naquela que foi a maior subida desde 1990 e que contrariou as estimativas dos analistas, que apontavam para uma queda.Ontem, a tendência de queda prosseguiu, mas na última meia hora de negociação deu-se uma reviravolta e o "ouro negro" disparou mais de 2% em Londres e Nova Iorque, fortemente animado pela perspetiva de um adiamento das tarifas aduaneiras dos EUA sobre produtos mexicanos. Hoje esse movimento de subida da matéria-prima prossegue.O WTI para entrega em julho segue a somar 1,29% para 53,27 dólares. Em Londres, o contrato de agosto do Brent do Mar do Norte valoriza 1,20% para 62,41 dólares.Na semana em que os bancos centrais confirmaram que a política monetária tem de continuar a suportar a economia afetada pela incerteza global, o ativo de refúgio por excelência, o ouro, beneficiou largamente. O metal precioso valoriza há oito sessões consecutivas, atingindo um máximo de mais de um ano. A travagem na criação de emprego dos EUA divulgada esta sexta-feira, 7 de junho, deu mais motivos para preocupação a quem já teme a desaceleração da economia.Mas o principal motor dos ganhos do ouro foi o discurso de Jerome Powell, na terça-feira, onde o presidente da Fed abriu a porta à descida de juros se necessário. A redução dos juros diretores fará do ouro um ativo mais competitivo face a outros ativos que oferecem juros. O ouro está a valorizar 0,54% para os 1.342,52 pontos por onça, um máximo de abril de 2018.