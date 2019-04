O sentimento é positivo nos mercados europeus, e o PSI-20 não é exceção. Tanto por cá como na Europa são as cotadas do setor petrolífero que se destacam, numa altura em que a matéria-prima se aproxima da fasquia dos 75 dólares - um máximo de quase seis meses.

Os mercados em números

PSI-20 valorizou 0,25% para 5.373,17 pontos

Stoxx 600 avançou 0,23% para os 391,35 pontos

S&P500 soma 0,48% para os 2.921,86 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 3,5 pontos base para os 1,198%

Euro desvaloriza 0,49% para 1,1202 dólares

Petróleo em Londres avança 0,77% para 74,61 dólares o barril

Europa em máximos de agosto depois de oito sessões no verde

As bolsas europeias fecharam em alta, com o principal índice europeu, o Stoxx600, a apresentar uma valorização de 0,23% para os 391,35 pontos. Esta é a oitava sessão consecutiva de ganhos no Velho Continente, fechando o maior ciclo em alta desde outubro de 2017. A Europa segue assim a renovar máximos de agosto de 2018, depois do índice ter chegado a subir 0,28% para os 391,55 pontos.





A subida dos preços do petróleo influencia o desempenho da Europa, com as cotadas do setor a destacarem-se com ganhos acima de 2%. Por cá, o índice PSI-20 fechou a sessão a somar 0,25% para 5.373,17 pontos, com a Galp Energia a destacar-se ao avançar 3,85%.



A contribuir para o sentimento positivo estão ainda as empresas nos Estados Unidos, que surpreendem com resultados acima das expectativas dos analistas, dando boas indicações sobre o estado da maior economia do mundo. É o caso do Twitter, da Coca-Cola e da Harley Davidson. No caso da icónica fabricante de motociclos, os títulos são impulsionados na sequência da postura defensiva de Trump em relação à marca, com o presidente norte-americano a ameaçar a Europa de tarifas aduaneiras, no caso do bloco não recuar naquelas impostas sobre importações de produtos Harley Davidson. Uma ameaça que não parece estar a abalar as praças europeias.