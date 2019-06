As bolsas do Velho Continente registaram a maior queda das últimas duas semanas, com as tensões comerciais e geopolíticas a pesarem. Este clima de incerteza leva os investidores a procurarem ativos mais seguros, como as obrigações soberanas, o que está a fazer com que os juros da dívida marquem novos mínimos históricos. Também o ouro beneficia do estatuto de valor-refúgio, a negociar em máximos de mais de um ano. Já a maior oferta de crude tem pressionado o petróleo, com a subida de ontem e de hoje a não serem suficientes para um saldo semanal positivo.

Os mercados em números

PSI-20 cedeu 0,4% para os 378,81 pontos

Stoxx 600 recuou 1,23% para os 5.130,35 pontos

S&P 500 perde 0,31% para 2.882,68 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal alivia 3,7 pontos base para 0,598%

Euro cai 0,41% para 1,1230 dólares

Petróleo valoriza 0,83% para 61,82 dólares por barril em Londres

Bolsas europeias com maior queda em duas semanas

As principais praças europeias fecharam esta sexta-feira, 14 de junho, em terreno negativo, incluindo a bolsa nacional. Depois de ter arrancado o dia no verde, o Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, encerrou com uma desvalorização de 0,4% para os 378,81 pontos, a maior queda em duas semanas. Ainda assim, o saldo semanal foi positivo (+0,35%).



"Esta última sessão da semana foi negativa para as bolsas europeias, incluindo para a nacional", assinalam os analistas do BPI no comentário de fecho. A pesar no Stoxx 600 estiveram as cotadas tecnológicas (-1,8%) e as do setor automóvel (-0,9%), duas categorias que são sensíveis à conjuntura internacional.



Nos EUA, as bolsas também seguem em baixa numa altura em que o dólar segue em alta após a divulgação do forte crescimento das vendas do retalho, o que sugere que a economia está saudável e não precisa, para já, de corte nos juros diretores como se tem debatido nas últimas semanas.



De manhã a negociação ficou marcada pelos dados da economia chinesa. A produção industrial na China desiludiu ao registar um crescimento de 5%, o mais baixo desde 2002.



Ainda na mente dos investidores continuam as fricções comerciais entre Washington e Pequim que continuam assim a ser um dos fatores de pressão nas bolsas, bem como as tensões geopolíticas que se intensificam no Médio Oriente.



Com praticamente todas as praças europeias em queda, também o PSI-20 encerrou em baixa: cedeu 1,23% para os 5.130,35 pontos. A bolsa nacional registou a maior queda num mês e fechou em mínimos de uma semana.



Juros da dívida soberana caem generalizadamente na Europa

Os juros das dívidas soberanas continuam a cair na Europa, devido à maior aposta dos investidores neste tipo de ativos, que são considerados mais seguro. Com efeito, com o clima de incerteza, muito à conta das tensões comerciais, os investidores preferem refugiar-se nas obrigações soberanas, o que faz cair as rendibilidades.





Esta sexta-feira, os juros portugueses marcaram um novo mínimo histórico, nos 0,597%. A "yield" das obrigações do Tesouro a 10 anos segue neste momento a aliviar 3,7 pontos base para 0,598%.