Petróleo interrompe ganhos. Euro em máximos de seis meses face ao dólar. Juros mistos

há 50 min. 09h28

Petróleo interrompe ganhos. Gás em queda com menos frio na Europa

O petróleo está a desvalorizar ligeiramente, depois de ter subido mais de 6% nos últimos dias.



A influenciar a negociação tem estado o abrandamento da medidas restritivas relativamente á covid-19 na China. Apesar de um aumento recente dos casos ter gerado preocupações sobre a procura desta matéria-prima a curto-prazo, espera-se que no longo prazo a reabertura do país tenha um efeito positivo.



Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, recua 0,07% para 80,62 dólares por barril, enquanto a referência nos EUA, o West Texas Intermediate (WTI), está inalterado nos 75,39 dólares por barril.



De acordo com um documento consultado pela Bloomberg, os analistas do Goldman Sachs corrigiram as perspetivas do preço de crude para o próximo ano em baixa, ao mesmo tempo que a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) reduziu as estimativas de produção para os próximos meses.



"A OPEP a sinalizar um mercado menos apertado durante o primeiro trimestre de 2023" está a pesar nas perspetivas dos investidores, referiu o diretor da Vanir Global Markets, James Whistler, à Bloomberg. "Nós vemos uma subida a partir daqui, particularmente com problemas do lado da oferta com o atraso na reabertura do oleoduto de Keystone e o tecto no preço do petróleo proveniente da Rússia", completou.



No mercado do gás, os futuros estão em queda numa altura em que é esperado que as temperaturas retornam a níveis mais normais nos próximos dias. O armazenamento de gás continua elevado, nos 87%, mas a baixar de forma mais acentuada nas últimas semanas.



Os contratos do gás a um mês negociados em Amesterdão (TTF), referência para o mercado europeu, perdem 4% para 132 euros por megawatt-hora.