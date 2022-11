Fed empurra Ásia para o vermelho. Europa de olho em perdas

há 24 min. 07h52

Fed deve empurrar Europa para o vermelho. Ásia negativa

As principais praças europeias estão a apontar para um dia de quedas, com os futuros sobre o Euro Stoxx 50 a perderem 0,9%.



Os mercados vão estar esta quinta-feira a negociar em rescaldo da decisão de política monetária, tomada ontem ao final do dia pela Reserva Federal norte-americana, de subir as taxas de juro em 75 pontos base.



No discurso que se seguiu a esta decisão, o presidente do banco central, Jerome Powell, revelou que a Fed vai subir ainda mais os juros diretores, mas admitiu que o comité poderá considerar - já em dezembro - aliviar a dimensão dos aumentos.



"Sempre que o mercado fica com alguma esperança de uma ação mais 'dovish', acaba por levar com um jornal na cabeça", comenta o analista Scott Rundell, da Mutual, em declarações à Bloomberg. "Há muita volatilidade para vir ainda", termina.



Na Ásia, a negociação foi feita de vermelho, interrompendo assim um "rally" de dois dias com a Fed também a pesar na negociação. Ao mesmo tempo, Pequim reiterou que não vão existir mudanças na estratégia de covid-zero o que levou a quedas, principalmente nos índices do país.



Na China, o Hang Seng tombou 3,2% e Xangai recuou 0,6%, enquanto na Coreia do Sul, o Kospi desceu 0,9% e no Japão, o Nikkei cedeu 0,06% e o Topix somou 0,1%.