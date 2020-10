Bolsas sobem com estímulos nos EUA a atraírem apetite pelo risco. Mas ativos-refúgio também ganham

08.10.2020

Futuros sobem com perspetivas animadoras sobre Biden

Os futuros acionistas negoceiam em terreno positivo na Europa e também nos Estados Unidos, dando seguimento aos ganhos já registados pelas principais bolsas asiáticas.



Os futuros do Euro Stoxx50 sobem 0,5% enquanto os futuros do S&P500 avançam 0,6%. Também o japonês Topix cresceu 0,6%, enquanto a bolsa australiana somou 1,1%.



A animar a negociação dos futuros estiveram as indicações deixadas pelo debate presidencial entre os candidatos a vice, a democrata Kamala Harris e o republicano Mike Pence, que decorreu esta madrugada.



As sondagens apontam a senadora californiana como vencedora do embate, o que reforça as possibilidade de vitória do também democrata Joe Biden, cenário esse que os investidores consideram poder representar a adoção de estímulos económicos mais robustos do que se o atual presidente, Donald Trump, for reeleito. O antigo vice-presidente dos EUA tem vindo a aumentar a vantagem sobre Trump nas sondagens.



Por outro lado, Nancy Pelosi, líder democrata na câmara baixa do Congresso sinalizou abertura, na sequência de negociações com Steven Mnuchin, responsável pelo Tesouro americano, para a adoção de medidas destinadas a apoiar o setor das operadoras aéreas.



Ainda a influenciar positivamente o sentimento dos investidores estão as atas ontem divulgadas pela Reserva Federal dos Estados Unidos, as quais indicam haver disponibilidade dos banqueiros centrais americanos para, em virtude do que for necessário, interromper ou reforçar o programa de compra de ativos.