Europa no vermelho. Ouro reage em alta e brent já tocou nos 99 dólares

09h06

Petróleo dispara e barril de brent já negoceia acima de 99 dólares

O petróleo está a reagir em forte alta ao escalar de tensão na Ucrânia, com o preço do "ouro negro" a disparar esta manhã.



O reconhecimento por parte de Vladimir Putin das regiões separatistas está no centro das atenções. Com os receios de uma invasão à Rússia, os preços da energia estão já a disparar.



Tanto o West Texas Intermediate (WTI) como o brent do Mar do Norte estão a registar fortes ganhos. O WTI soma 4,84%, com o barril a cotar nos 95,48 dólares.



Já o brent do Mar do Norte, que serve de referência ao mercado português, está a valorizar 3,88%, com o barril já nos 99,09 dólares. Este valor não era visto desde setembro de 2014 e as estimativas dos analistas, que vaticinaram que o petróleo poderá chegar aos 100 dólares por barril este ano, estão cada vez mais próximas.



E, de acordo com Sri Paravaikkarasu, da FGE, "o mercado do petróleo vai continuar a estar no fio da navalha ao longo dos próximos meses". "Podemos ver os preços ultrapassar a marca dos 100 dólares por barril muito rapidamente e até poderá haver a questão de mais 10 dólares por barril caso vejamos a maioria das sanções a serem impostas às exportações de petróleo russas".