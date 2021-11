Europa e petróleo de regresso ao vermelho. Euro e ouro em alta

há 16 min. 09h26

Europa pintada de vermelho com todos os setores em queda

As principais bolsas europeias estão no vermelho esta manhã, num dia em que os receios ligados à nova variante de covid-19 estão a pesar no sentimento dos investidores do velho continente.



O Stoxx 600, o índice que agrupa as 600 maiores cotadas europeias, está a cair 1,44% para 460,53 pontos. Esta é a maior queda desde dia 13 de outubro.



Com todos os setores no vermelho, o setor do petróleo e gás lidera as quedas, a depreciar 2,10%, num dia em que o petróleo está a negociar em terreno negativo. Outra queda significativa pertence ao setor do retalho (-1,93%) e ao setor automóvel (-1,88%). O setor do turismo e viagens enfrenta novamente perdas significativas, a cair 1,88% nesta altura.



As menores quedas nesta altura são registadas no setor dos media (-0,65%) e no setor do imobiliário (-0,82%).



A empresa de media Future lidera os ganhos no Stoxx 600, a valorizar 16,10%, depois de ter apresentado resultados.



Já do lado das quedas, a petrolífera sueca Lundin Petroleum lidera as quedas, a ceder 10,95%.



As bolsas europeias estão no vermelho, sendo que o português PSI-20 regista a menor queda na Europa, a ceder 0,81%. O espanhol IBEX cai 1,76%, o alemão DAX desvaloriza 1,43%, o CAC40 cai 1,62%, enquanto o FTSE recua 1,32%. Em Itália a descida é de 1,72%.