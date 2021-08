Europa desliza para o vermelho, com grande maioria dos setores no vermelho. Petróleo está a subir

09h10

Ouro a caminho de uma queda semanal. Onça toca nos 1.800 dólares

O ouro está a caminho de uma queda semanal, numa altura em que os investidores aguardam a divulgação de dados no emprego nos Estados Unidos e acompanham a evolução da variante delta.



O metal precioso está, nesta altura, a cair 0,24%, com a onça já nos 1.800,09 dólares. Este valor é encarado como uma barreira psicológica no valor do ouro.



Nas últimas quatro sessões, o ouro tem vindo a fechar no vermelho, com exceção desta quarta-feira, quando apreciou ligeiramente (0,07%).



Os analistas ouvidos pela Bloomberg apontam que a procura pelo ouro poderá sofrer alterações com a revelação dos dados do emprego nos EUA. "Caso existam dados mais fortes do que antecipado no relatório do emprego isso poderá reforçar a ideia de que uma alteração de posição [na política monetária] pode vir a acontecer mais cedo, o que poderá trazer uma maior pressão aos preços do ouro", diz Yeap Jun Rong, estratega da IG Asia Pte à Blooomberg.