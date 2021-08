Futuros da Europa apontam para abertura em alta, com investidores à espera da inflação nos EUA

há 38 min. 07h49

Futuros apontam para um arranque no verde nas praças europeias

As praças europeias deverão abrir em alta esta quarta-feira, a seguir a tendência otimista vivida nas praças asiáticas. No Japão, tanto o Nikkei como o Topix fecharam em alta, com subidas de 0,65% e 0,92%, respetivamete.

Esta quarta-feira os investidores vão estar de olho na publicação de dados nos Estdos Unidos, já que hoje é dia de conhecer dados sobre o índice de preços no consumidor no mês de julho.

Os economistas ouvidos pelo Dow Jones antecipam uma subida de 0,5% em cadeia; ou 5,3% em termos homólogos.

Além do tema da inflação, continua a época de resultados das cotadas: a Thyssenkrupp ou o serviço de entrega de refeições Deliveroo apresentam contas.