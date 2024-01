há 29 min. 07h50

Futuros da Europa apontam para ganhos. TSMC lança Ásia no verde, mas China fica de fora

Os principais índices europeus estão a apontar para ganhos ligeiros no início da negociação desta sexta-feira, numa altura em que os investidores se centram num "rally" das tecnológicas que marcou a sessão asiática.



Os futuros do Euro Stoxx 50 somam 0,4%.



Em causa está uma revisão em alta das perspetivas para 2024, por parte da TSMC, o que está a fomentar expectativas de recuperação no setor dos semicondutores.



A empresa que indicou que espera voltar a um crescimento sustentado este ano e que vai aumentar as despesas de capital acabou por valorizar mais de 6%.



A Ásia negoceia mista, com o taiwanês Taiex a liderar os ganhos. A possibilidade de uma recuperação no setor tecnológicos esteve também a animar as praças japonesas e sul coreanas.



Na China, os principais índices encerraram com perdas, depois de uma recuperação na quinta-feira derivada de especulação de que os fundos estatais estariam a entrar no mercado para limitar as perdas.



Os investidores estiveram hoje a avaliar uma decisão da maior empresa de corretagem do país de suspender o "short-selling" para alguns clientes devido a uma forte desvalorização que tem levado as ações chinesas a terem a pior performance entre os pares mundiais.



Pela China, o Hang Seng, em Hong Kong, desce 0,66% e o Shanghai Composite recua 0,47%. No Japão, o Topix soma 0,72% e o Nikkei ganha 1,4%. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 1,34%. Em Taiwan, o Taiex pulou 2,63%.