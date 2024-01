Europa no vermelho com "timing" de corte de juros pelo BCE a ser desafiado. Juros agravam-se

há 26 min. 09h53

Europa no vermelho com "timing" de corte de juros pelo BCE a ser desafiado

Os principais índices europeus estão a negociar no vermelho, com quase todos os setores igualmente em baixa, com os investidores a reavaliarem as expectativas relativamente a cortes dos juros diretores pelo Banco Central Europeu, depois de comentários mais "hawkish" de membros do BCE.



O índice de referência, Stoxx 600, desce 0,5% para 471,81 pontos. A registar a maior queda está o setor da banca que caiu 1%, seguido pelo do retalho e o automóvel.



Os investidores estão em ambiente de aversão ao risco, particularmente depois dos comentários do governador do Banco Central da Áustria, Robert Holzmann, que esta segunda-feira afirmou que a possibilidade de cortes de juros este ano não é garantida, devido a riscos derivados da inflação e da situação geopolítica.



Entre os movimentos de mercado, a Lindt sobe 5,8% após ter ultrapassado as previsões de vendas nos resultados de 2023. A retalhista britânica Ocado ganha 6,91% depois de ter divulgado os números do quarto trimestre que foram acima das expectativas.



A Hugo Boss, por sua vez, cai mais de 10%, após os analistas terem anunciado que a fabricante de roupa alemã vai ficar "ligeiramente" abaixo do esperado no EBIT de 2023.



"O mercado acionista europeu deve recuar face aos ganhos no quarto trimestre de 2023, à medida que a confiança relativamente a uma rápida desinflação e cortes de juros mais cedo do que o esperado começa a ser testada", indicou à Bloomberg a estratega Lindsay James da Quilter Investments.



Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão Dax perde 0,43%, o francês CAC-40 desvaloriza 0,43%, o italiano FTSEMIB recua 0,59%, o britânico FTSE 100 cai 0,37% e o espanhol IBEX 35 perde 0,79%. Em Amesterdão, o AEX regista um decréscimo de 0,29%.