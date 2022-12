há 50 min. 07h37

Futuros da Europa com leve subida. Ganhos na Ásia abrandam

As principais praças europeias estão a apontar para uma abertura sem rumo definido, com os futuros sobre o Euro Stoxx 50 a subirem apenas 0,1%.



Esta quarta-feira os investidores vão estar atentos à divulgação do PIB e emprego na Zona Euro, relativos ao terceiro trimestre.



Na Ásia, a negociação foi negativa, embora comecem a surgir indicações de que as autoridades da China continental vão permitir que a quarentena, no caso de infeção por covid-19, seja cumprida em casa, diminuindo também a necessidade de testes à doença.



O "benchmark" asiático, MSCI Asia Pacific, tem vindo a subir mais de 17% desde outubro, com expectativas de uma reabertura da China e o fim da política monetária mais agressiva por parte da Reserva Federal norte-americana. Este "rally" tem, no entanto, acalmado nos últimos dias, com preocupações com a economia norte-americana a regressarem à superfície.