Petróleo interrompe ganhos e aguarda indicações da Fed

07h33

Futuros da Europa inalterados com Fed na mira. Ásia no vermelho pelo terceiro dia

As praças europeias estão a apontar para um início inalterado esta quarta-feira, num dia em que todas as atenções vão virar-se para o resultado de uma reunião de política monetária da Reserva Federal (Fed) norte-americana.



O mercado espera uma pausa mas, ao mesmo tempo, que a autoridade liderada por Jerome Powell mantenha a porta aberta a novas subidas de juros, caso a inflação se mostre ainda mais persistente do que o esperado. Para o efeito, aguardam também as projeções económicas da Fed.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 deslizam 0,08%, com a cautela a dominar.



Na Ásia, os índices negociaram no vermelho pelo terceiro dia consecutivo, com a subida dos preços dos combustíveis a impulsionarem a hipótese de as taxas de juro permanecerem inalteradas durante mais tempo do o esperado.



Pela Ásia, na China, Xangai cedeu 0,3% e em Hong Kong o Hang Seng recuou 0,31%. No Japão, o Topix perdeu 0,7% e o Nikkei desceu 0,4%. Na Coreia do Sul, o Kospi deslizou 0,1%.