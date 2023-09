Inflação homóloga do Reino Unido cai para 6,7% em agosto

Leia Também Construtores britânicos insistem no adiamento de tarifas pós-Brexit sobre veículos elétricos

A inflação homóloga do Reino Unido caiu para 6,7% em agosto, contra 6,8% em julho, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Office for National Statistics (ONS).A queda inesperada, que levou a inflação no país ao nível mais baixo em 18 meses, surpreendeu os analistas, que tinham previsto uma subida da taxa devido ao aumento dos preços dos combustíveis.De acordo com Grant Fitzner, economista-chefe do ONS, a descida deve-se em parte à diminuição do custo de, por exemplo, estadias em hotéis e viagens aéreas, que podem ser bastante voláteis.Por outro lado, o chamado Índice de Preços ao Consumidor de base (que exclui o impacto de itens considerados mais voláteis, como a energia, a alimentação, o álcool ou o tabaco) foi de 6,2% em agosto, contra 6,9% em julho.Após a divulgação dos dados, o ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, considerou que "as notícias de hoje mostram que o plano para gerir a inflação está a funcionar".No entanto, admitiu que "continua muito elevada, pelo que é mais importante que nos mantenhamos fiéis ao nosso plano para a fazer baixar e aliviar as pressões sobre as famílias e as empresas".Os analistas esperam que o Banco de Inglaterra anuncie na quinta-feira uma nova subida das taxas de juro, para 5,25%, o nível mais elevado dos últimos 15 anos.