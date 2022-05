Gás tomba 11% e Europa segue no vermelho

08h29

Petróleo regista queda em torno de 2%

A volatilidade continua a dominar o mercado do petróleo, abalado pela guerra na Ucrânia e pele combate de Pequim contra a nova onda de covid-19 na China, o maior importador de ouro negro do mundo.

O West Texas Intermediate, referência para o mercado norte-americano, segue a cair 2,29% para 103,29 dólares por barril.

Já o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres, cai 1,99% para 105,37 dólares.

Os investidores estão de olho no combate da China contra a covid-19, um fator que aliviou o "rally" do ouro negro, mas também estão acompanhar a par e passo a possibilidade de um embargo europeu ao petróleo russo, na sequência do conflito na Ucrânia, uma medida até então travada pela Hungria.

A pesar no sentimento do mercado está ainda a redução do stock de petróleo norte-americano, antes da temporada de verão. Esta quinta-feira, a Agência Internacional de Energia publica o seu habitual "oil outlook".