Bruxelas avança com limite ao preço do gás em toda a Europa em caso de "emergência"

A Comissão Europeia avançará com uma proposta de intervanção extraordiária nos preços do gás em todos os Estados-Membros, caso se verifique uma situação de emergência no fornecimento de combustíveis por parte da Rússia. Bruxelas está assim a preparar-se para um cenário de "interrupção total" por parte do Kremlim, com "racionamento" de petróleo e gás e mecanismos de solidariedade entre países, avança o El País A medida faz parte de um plano da União Europeia para enfrentar uma possível interrupção da entrega de gás russo, que inclui também um "racionamento coordenado e uma redução da procura" por parte dos 27. O projeto está a ser delineado e Bruxelas conta apresentá-lo no dia 18 de maio, segundo documentos a que o jornal espanhol teve acesso. Está previsto que o teto ao preço do gás global para toda a Europa se fixe por via administrativa para empresas e consumidores. Esta espécie de tarifa regulada apenas estaria em vigor enquanto durar o período de emergência.Para esta sexta-feira, Portugal e Espanha espera poder dar finalmente luz verde à exceção ibérica aprovada pela UE que permite aos dois países impôr um um teto médio de 50 euros por KWh para o gás usado para produzir eletricidade, o que ajudará a descer os preços no mercado grossista Mibel.De forma semelhante, o Executivo comunitário vem agora propôr um um plano de emergência global baseado na "solidariedade", que afetará a procura de gás nos estados menos afetados em prol dos Estados mais afetados por um eventual corte russo. "Uma intervenção tão drástica vai requerer um preço máximo regulado para o gás vendido a consumidores e empresas durante o período de emergência".