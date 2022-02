Inflação sai cara a Wall Street. Índices perdem mais de 1%. Dólar sobe. Petróleo recua

há 59 min. 14h50

Petróleo recua com conversões sobre o nuclear

Os preços do "ouro negro" seguem em baixa, com as conversações nucleares com o Irão a ofuscarem a queda dos stocks.

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em março segue a recuar 0,43% para 89,27 dólares por barril.

Já o contrato de março do Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias, cai 0,24%, para 91,33 dólares.

As conversações em torno do programa nuclear do Irão parecem estar no bom caminho, o que significa, se chegarem a bom porto, mais petróleo iraniano no mercado, já que isso levaria ao levantamento das sanções às vendas de petróleo iraniano.

Este cenário está a ter mais peso no sentimento do mercado do que a queda dos stocks norte-americanos de crude para o nível mais baixo desde outubro de 2018.