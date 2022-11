Intercalares nos EUA colocam Ásia negativa. Europa deve avançar para o vermelho

há 28 min. 07h43

Intercalares nos Estados Unidos empurram Ásia para o vermelho. Europa deve negociar negativa

Após ter registado o terceiro dia de ganhos esta terça-feira, as principais praças europeias devem negociar em terreno negativo, com os investidores a avaliarem os resultados das eleições intercalares nos Estados Unidos, em que os republicanos deverão registar alguns avanços em termos de lugares no Congresso.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 descem 0,5%.



Na Ásia, os índices pintaram-se maioritariamente de vermelho, com os investidores a apostarem num governo dividido nos Estados Unidos, que terá maior dificuldade em levar a cabo políticas mais rígidas.



Na Coreia do Sul e em Taiwan a negociação foi influenciada pelas tecnológicas que se encontravam mais baratas, depois de alguns dias de perdas. China e Hong Kong perderam pelo segundo dia consecutivo.



"Não consideramos que o pior já tenha passado para as ações asiáticas, mesmo que os mercados tenham recuperado cerca de 7% desde o valor mais baixo registado em outubro", explica o analista do BNP Paribas, Manishi Raychaudhuri, em declarações à Bloomberg.



Pela China, em Hong Kong o Hang Seng desceu 1,5% e Xangai desvalorizou 0,4%. No Japão, o Topix perdeu 0,5% e o Nikkei recuou 0,6%. Pela Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,8%.