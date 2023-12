há 58 min. 07h42

Investidores retornam do Natal e Europa aponta para ganhos. Ásia valoriza

Os principais índices europeus estão a apontar para ganhos na abertura da sessão desta quarta-feira, após terem estado encerrados devido ao período natalício, acompanhando assim as congéneres asiáticas e norte-americanas.



A fomentar o "rally" de final de ano continua a estar a possibilidade de a Reserva Federal vir a cortar as taxas de juro já em março. Isto mesmo depois de vários responsáveis já terem referido que este cenário é demasiado otimista.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 somam 0,6%.



Na Ásia, a sessão foi positiva, com o índice agregador das praças da região, MSCI Asia Pacific, a valorizar mais de 1%, a caminho de um máximo de fecho de quatro meses.



As cotadas em Hong Kong foram as que mais valorizaram, com as tecnológicas chinesas a ganharem, depois de Pequim ter optado por levantar algumas das proibições aplicadas às indústria dos videojogos.



No Japão, os índices também negociaram em alta, depois de vários membros do Banco do Japão terem afirmado que não têm pressa em terminar a política de taxas de juro negativas, o que penalizou o iene.



Pela China, o Hang Seng, em Hong Kong, soma 1,9% e o Shanghai Composite avança 0,54%. No Japão, tanto o Topix como o Nikkei subiram 1,13%. Na Coreia do Sul, o Kospi ganha 0,42%.