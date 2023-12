Bolsa de Lisboa com fecho morno. Jerónimo Martins, Galp e EDP no leme dos ganhos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O dia foi de indecisão na bolsa de Lisboa, numa altura em que os mercados são tipicamente marcados por um menor volume de negociação, devido à quadra natalícia.O principal índice nacional, PSI, fechou a sessão desta quarta-feira praticamente inalterado, com uma subida marginal de 0,04% para 6.424,52 pontos.Entre as 16 cotadas que compõem o índice de referência nacional, oito encerraram o dia em terreno positivo, sete no vermelho e duas permaneceram inalteradas (a Ibersol, a cotar-se nos 6,62 euros e BCP nos 0,2753 euros).Os pesos pesados Jerónimo Martins, EDP e Galp foram os que mais puxaram pelo PSI.

A retalhista liderada por Pedro Soares dos Santos liderou o pódio dos ganhos, ao ter somado 0,52% para 23,20 euros, num dia em que o setor europeu do retalho ganha 0,12%. Já a Sonae não acompanha esta tendência, tendo deslizado 0,11% para 0,912 euros.





Entre o setor energético, o sentimento é também misto. A Galp valorizou 0,30% para 13,51 euros, não tendo assim acompanhado a queda de aproximadamente 1% do crude tanto em Londres como em Nova Iorque.





A família EDP também somou ganhos, tendo o braço das renováveis crescido 0,19% para 18,54 euros, enquanto a casa-mãe somou 0,15% para 4,56 euros.





A Greenvolt avançou muito ligeiramente (0,06%) para 8,16 euros, numa altura em que os investidores aguardam por novos desenvolvimento relativamente à oferta pública de aquisição (OPA) dos americanos da Kohlberg Kravis Roberts (KKR) sobre a energética liderada por João Manso Neto. A operação avalia a empresa portuguesa em 1,2 mil milhões de euros. Já a REN perdeu 0,65% para 2,31 euros.





Entre as papeleiras, a Semapa caiu 0,75% para 13,32 euros, tendo sido a cotada do PSI que mais desvalorizou durante a sessão. Por sua vez, a Altri recuou 0,43% para 4,67 euros. A Navigator perdeu 0,5% para 3,59 euros.





Fora do PSI, a Media Capital ganhou 2% para 1,02 euros, um dia depois de ter informado que os acionistas provaram um dividendo bruto por ação de 0,042 euros, que começará a ser distribuído a partir do próximo dia 4 de janeiro. As ações entram em "ex-dividendo" dois dias antes, a 2 de janeiro.