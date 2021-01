Mercados deixam "festa" de Biden e voltam a centrar-se na covid. Bolsas descem

há 56 min. 08h25

Juros portugueses em máximos de mais de dois meses

Os juros das obrigações portuguesas estão a prolongar o agravamento registado na sessão de ontem, seguindo no valor mais elevado em mais de dois meses.





Depois da reunião do BCE de ontem, as yields da dívida soberana na Europa registaram fortes subidas devido aos receios dos investidores de que o BCE possa desacelerar as medidas de estímulo, dando menos suporte ao mercado de obrigações.





Isto porque, apesar de Christine Lagarde ter afirmado que a economia europeia terá registado nova contração no quarto trimestre, no comunicado o BCE admite que o programa de compra de ativos poderá não ser utilizado na totalidade "caso se mantenham as condições financeiras favoráveis".





Nesta altura, a yield associada às obrigações portuguesas a dez anos sobe 0,3 pontos para 0,073%, depois de ter tocado no valor mais alto desde 16 de novembro. Em Espanha o agravamento é de 0,6 pontos para 0,129% e na Alemanha, pelo contrário, os juros descem 1 ponto base para -0,508%, com a dívida do país a beneficiar do estatuto de ativo seguro.