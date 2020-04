Trump assusta investidores e não segura petróleo. Bolsas descem 3% e Brent afunda mais de 4%

09:04

Trump não acalma descida do petróleo. Brent cai mais de 4%

O petróleo segue em queda nos mercados internacionais, depois deter completado ontem o seu pior trimestre de sempre. Isto apesar dos esforços diplomáticos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse ontem que os países que estão no centro da guerra de preços, a Rússia e a Arábia Suadita, iriam reunir-se para debater o colapso da matéria-prima.





Em declarações na Casa Branca, Trump garantiu já ter levantado a questão junto do presidente russo Vladimir Putin e do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, e que os Estados Unidos irão intervir se necessário. "Eles vão estar juntos e vamos reunir-nos todos para ver o que podemos fazer ", assegurou.

"Os dois países estão a discutir isso. E eu vou intervir no momento apropriado, se for necessário".





Apesar desta garantia, os preços seguem em queda. Em Londres, o barril de Brent desliza 4,21% para 25,25 dólares, enquanto em Nova Iorque, o WTI cai 0,83% para 20,32 dólares.





Isto numa altura em que os países passam a estar livres para aumentarem a sua oferta, depois de os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados (OPEP+) terem falhado um acordo para prolongar os cortes de produção.

A Arábia Saudita é um dos países que disse que o faria, até para pressionar a Rússia – que foi quem bateu o pé e impediu o prolongamento do acordo que vigorava desde janeiro de 2017. No entanto, esta segunda-feira Riade disse que ‘só’ abrirá as torneiras a partir de maio. Mais crude no mercado intensifica a pressão sobre os preços da matéria-prima, numa altura em que a oferta é cada vez mais excedentária perante a forte queda da procura decorrente da pandemia global.