Wall Street retorna às perdas com vendas a retalho acima do esperado

09h57

Europa no vermelho ensombrada pela China

Os principais índices europeus negoceiam todos em baixa, com a decisão inesperada do banco central chinês de cortar as taxas de juro a revelar-se insuficiente para sossegar os mercados em relação ao futuro da economia chinesa. Os resultados menos positivos de grandes empresas britânicas estão também a pesar nas bolsas.



O índice de referência do Velho Continente, Stoxx 600, desce 0,77% para 456,33 pontos, com os setores do imobiliário, viagens, seguros e matérias-primas a pesarem mais.

O banco central da China baixou esta terça-feira a taxa de referência para empréstimos de médio prazo, visando "manter níveis de liquidez razoáveis no sistema bancário", o que gerou preocupação com o impacto no crescimento global, já que a medida surge logo após resultados menos positivos sobre a atividade económica chinesa em julho.



"Apesar de os decisores políticos estarem - corretamente - a tentar prevenir uma derrocada na China, achamos que os problemas do setor imobiliário são um reflexo de uma recessão estrutural que pode definir a economia chinesa nos próximos anos. De qualquer modo, o enfraquecimento do imobiliário e dos setores de consumo na China vai ter repercussões nas empresas europeias e britânicas", disse à Bloomberg Susana Cruz, da Liberum Capital.



Entre os principais índices da Europa Ocidental, o britânico FTSE 100 desliza 1,19%, o alemão Dax perde 0,71%, o francês CAC-40 desvaloriza 0,75%, o espanhol IBEX 35 recua 0,81% e em Amesterdão o AEX registou um decréscimo de 0,72%. A bolsa italiana encontra-se fechada devido ao feriado.