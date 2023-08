Tesla lança nos EUA versões mais baratas mas com menos autonomia dos seus topo de gama

A Tesla lançou segunda-feira duas versões mais baratas dos seus dois modelos mais caros - o Model S e o Model X - com autonomias mais reduzidas nos Estados Unidos. A empresa liderada por Elon Musk pretende aumentar as vendas dos seus topo de gama numa altura em que os juros elevados estão a penalizar o crédito para a compra de veículos mais caros.



Assim, a nova versão "standard range" no Model S, que tem uma autonomia de 515 quilómetros em vez dos 652 km da versão "dual motor". O preço, por seu turno, passa dos 79.490 dólares para 78.490 dólares (71.837 euros ao câmbio atual).





Já no SUV Model X, a autonomia desce dos 560 km para apenas 433 quilómetros. Também aqui o preço baixa em 10 mil dólares: de 98.490 para 88.490 dólares (80.990 euros).Em Portugal, o preço base do Model S "dual motor" é de 109.490 euros, enquanto no Model X a versão mais barata custa 118.490 euros. A Tesla fechou a primeira metade deste ano como a 11.ª marca mais vendida e o Model Y é o sexto modelo mais popular , enquanto o Model 3 é o 23.º. Os dois modelos mais "em conta" da fabricante representam 96,8% das 4.108 unidades vendidas até final de junho.A Tesla voltou recentemente a cortar os preços dos seus veículos na China, tentando manter o crescimento no volume de vendas.Este ano, a empresa já baixou por mais de uma vez os preços nos seus modelos mais populares - o Model 3 e o Model Y - nos Estados Unidos, China e nos mercados europeus.Na apresentação de resultados do segundo trimestre, a Tesla indicou que os resultados operacionais e as receitas estão a ser pressionados pela descida no preço médio final e pelo menor volume de vendas dos seus modelos mais caros.