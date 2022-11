Europa mista. Petróleo e gás valorizam. Ouro avança face a dólar mais fraco

07h43

Europa aponta para o verde. Ásia fecha mista

As bolsas europeias apontam para um arranque de negociação em terreno positivo, com os futuros do Euro Stoxx 50 a subirem 0,3%.



As praças inclinam para um início de sessão com ganhos, um dia após a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, ter afirmado que a autoridade monetária descarta o cenário de que a inflação tenha atingido o pico em outubro.



Já na Ásia, as bolsas fecharam mistas, com os índices chineses em alta. Os investidores acreditam que a China poderá aliviar as medidas da política "zero casos covid-19", depois dos protestos ocorridos durante o fim-de-semana.



Pela China, o Xangai subiu 2,31%, enquanto em Hong Kong, o Hang Seng valorizou 3,98%. Pelo Japão, o Topix caiu 0,57% e o Nikkei recuou 0,48%. Já na Coreio do Sul, o Kospi somou 1,04%.



"Há uma expetativa crescente de que estará iminente um anúncio do fim da política zero casos covid-19 e isso está a gerar otimismo. Os mercados vão permanecer voláteis enquanto os investidores analisam qualquer mudança de política", disse Kiyong Seong, analista do Société Générale em Hong Kong, à Bloomberg.