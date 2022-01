Stoxx 600 a caminho de bater o valor mínimo desde o início da pandemia

07h28

Futuros tombam 3% no mercado europeu

Os futuros sobre os índices bolsistas europeus seguem o "efeito dominó" das principais praças mundiais, registando uma forte queda desencadeada pelo discurso de Jerome Powell, líder da Reserva Federal norte-americana (Fed), que anunciou a "subida para breve dos juros diretores".





Os futuros sobre o índice de referência europeu Stoxx 50 chegaram a cair 3%, tendo recuperado ligeiramente de seguida.





"Caso a Fed seja demasiado rápida a apertar as condições financeiras do mercado corremos o risco da economia esfriar", alertou Sean Darby, estratega da Jefferires, em entrevista à Bloomberg TV.





Com estas palavras a economista referia-se também ao mercado europeu e deu como exemplo o comportamento de outro destacado índice, o Stoxx 600: "O Stoxx 600 já caiu 6% desde o pico de janeiro. É alarmante. Caso se acelere a política ‘hawkish’, esta pode fazer recuar as principais bolsas mundiais", acrescentou Darby.





Jerome Powell anunciou esta quinta-feira, no final da sua reunião de dois dias, que é "apropriado" começar a subir "em breve" os juros diretores, devido à persistente inflação acima dos 2% e à robustez do mercado laboral.





"Com a inflação bem acima dos 2% e com um forte mercado de trabalho, o Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC) considera que em breve será apropriado subir o intervalo da taxa dos fundos federais", informou o banco central em comunicado.





A subida dos juros diretores poderá começar já em março, como tem sido antecipado. Nas atas da reunião de dezembro houve sinais de que a Fed poderia elevar a sua principal taxa pelo menos três vezes este ano, mas há observadores de mercado que já apontam para a possibilidade de quatro ou mesmo cinco subidas.





A Fed indicou também que a compra de ativos termina em março e que começará a reduzir o seu balanço a partir do momento em que iniciar a subida dos juros.





Por outro lado, a equilibrar o ânimo dos investidores, estamos em plena época de apresentação dos resultados, fator que costuma animar os mercados. Nos Estados Unidos, a Visa, a Mastercard, a McDonalds e a Blackstone estão entre as grandes empresas que vão divulgar as suas contas. Na Europa, as atenções estão viradas para o Deutsche Bank, e o grupo de luxo LVMH.





Na Ásia, onde a sessão bolsista já está encerrada, o mercado também sentiu na pele o reflexo das palavras de Powell. As principais praças encerraram no "vermelho". No Japão, o Nikkie fechou a cair 1,02% e o Topix perdeu 2,61%. Já em Hong Kong, o Hang Seng tombou 2,83%% e, na Coreia do Sul, o Kospi fundou 3,50%.