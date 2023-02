Dados finais da inflação na Alemanha e Itália pressionam juros. Ouro cede. Dólar avança

há 39 min. 09h09

Petróleo em queda pelo terceiro dia. Gás sobe ligeiramente, mas perto de mínimos de mais de um ano

O petróleo está a negociar com perdas pelo quinto dia consecutivo, estendendo a mais longa de série de perdas este ano.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, com entrega em abril, perde 1,01% para 75,59 dólares por barril. O Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, com entrega no mesmo mês, desvaloriza 0,84% para 82,35 dólares.



A possibilidade de manutenção do aperto da política monetária pela Reserva Federal norte-americana (Fed) para baixar a inflação tem-se sobreposto à robusta retoma da procura por esta matéria-prima na China depois da pandemia.



Os investidores estão esta quarta-feira a aguardar a divulgação das minutas da reunião da política monetária da Fed, à procura de mais pistas de qual será o caminho a seguir pelo banco central.



"As expectativas de uma Fed mais agressiva continuam a subir e a oferecer complicações para o mercado do petróleo", sublinha o analista Warren Patterson, do ING, à Bloomberg. No entanto, a expectativa é de que o mercado aperte na segunda metade do ano, o que poderá os levar os preços a subir, completou o especialista.



No mercado do gás, os futuros seguem a subir ligeiramente pelo terceiro dia consecutivo, com o mercado a esperar maior procura, depois de uma recente queda ter melhorado a rentabilidade desta matéria-prima face ao carvão.



O gás negociado em Amesterdão (TTF) – referência para o mercado europeu – soma 0,99% para 49,75 euros por megawatt-hora, depois de esta terça-feira ter registado o valor mais baixo em 18 meses nos 49,3 euros por megawatt-hora.