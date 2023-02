Fed, Putin e Biden cercam Wall Street. Sessão fecha mista

Wall Street encerrou a sessão no vermelho, enquanto Times Square fechou as negociações em terreno positivo, com os investidores a digerirem as atas da Reserva Federal (Fed) norte-americana relativas à última reunião de política monetária. A geopolítica também não foi esquecida.





O industrial Dow Jones recuou 0,26% para 33.045,09 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 (S&P 500) deslizou 0,16% para 3.991,05 pontos.





Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,13% para 11.507,07 pontos.





As atas revelam que "quase todos os membros" do Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC) do banco central apoiaram, na última decisão de política monetária, um alívio no ritmo de subida dos juros diretores, com a taxa dos fundos federais a aumentar "apenas" 25 pontos base.





No entanto, "alguns" destes membros foram a favor de um aumento maior, de 50 pontos base, sublinham as atas da última reunião da Fed, que decorreu no início deste mês.





Além disso, alguns participantes da reunião "observaram que uma política que seja insuficientemente restritiva pode travar os progressos" alcançados no combate à inflação, acrescentam as atas.



A sessão foi ainda influenciada pelas mais recentes declarações do presidente norte-americano Joe Biden sobre o discurso do seu homólogo russo, Vladimir Putin, acerca da guerra na Ucrânia.





Biden classificou como um "grande erro" a saída Rússia do tratado nuclear. Por sua vez, em Moscovo, Putin confirmou uma visita do presidente chinês, Xi Jinping, à Rússia.





"Esperamos que o presidente da República Popular da China visite a Rússia. Concordámos com isso anteriormente", afirmou o líder do Kremlin durante a visita de um alto membro do Partido Comunista Chinês, Wang Yi.





O mercado esteve atento às ações da Apple, que subiram 0,29% com a notícia de que a empresa poderá estar a desenvolver um mecanismo não invasivo de controlo da glicemia.





Leia Também Falcões ainda dominam Fed. Subidas dos juros são para continuar

Por sua vez, a Intel derrapou 2,26% depois de anunciar a distribuição do dividendo mais baixo em 16 anos.





A Meta caiu 0,56% no dia em que o The Washington Post avançou que a empresa está a preparar uma nova ronda de despedimentos numa tentativa de reorganização e redução de pessoal que pode afetar milhares de trabalhadores.





Já a Nvidia valorizou 0,48% momentos antes de apresentar resultados.