Protestos na China dão força ao dólar e penalizam petróleo. Gás oscila entre ganhos e perdas

há 41 min. 08h47

Petróleo perde mais de 2%. Gás flutua com descida das temperaturas

O petróleo está a negociar no valor mais baixo desde dezembro de 2021, à medida que aumenta a intensidade dos protestos contra as restrições relativas à política de covid zero na China.



A situação está a piorar as perspetivas de consumo desta matéria-prima no maior consumidor de petróleo do mundo, incluindo com expectativas de que o governo chinês possa apertar ainda mais regras de confinamento, com os casos de covid a subirem novamente.



O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque - perde 2,67% para 74,24 dólares por barril, após três semanas de quedas, enquanto o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, recua 2,82% para 81,27 dólares por barril.



"O sentimento no mercado do petróleo permanece negativo, e com os desenvolvimentos ao longo do fim de semana na China, não deve melhorar", disse o analista Warren Patterson, do Banco ING, à Bloomberg.



No mercado do gás, os futuros estão a flutuar, com os investidores a analisarem as temperaturas na Europa, que devem diminuir nas próximas semanas, bem como possíveis disrupções na oferta, à medida que o armazenamento fica cada vez mais cheio em vários países do Velho Continente.



A possibilidade de descida das temperaturas aliada a cortes no consumo e na produção indica que o mercado pode vir a apertar a qualquer altura nos próximos meses.



Os futuros do preço do gás TTF, negociado em Amesterdão, sobem 0,1% para 124,5 euros megawatt-hora.