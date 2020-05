Receios de uma segunda vaga de contágios travam investidores

07:23

Incerteza nos mercados deixa futuros à deriva. Ásia sem tendência definida

Se por um lado o alivío do confinamento pode ser visto como um ponto positivo na recuperação, por outro, há o receio de que uma segunda vaga de contágio volte a prejudicar a prestação económica dos países.



Neste limbo, os futuros do S&P 500 vão valorizando 0,2%, enquanto que os futuros do europeu Stoxx 50, índice que reúne as 50 maiores cotadas da região, perde 1,5%.



Ontem, o epidemiologista norte-americano Anthony Fauci avisou no Senado que uma reabertura demasiado cedo da economia poderia provocar mortes desnecessárias, numa altura em que cerca de 80 mil norte-americanos perderam a vida devido à covid-19. Fauci disse ainda que a doença está longe de estar controlada e que seriam necessárias muitas precauções para que uma segunda vaga não seja pior do que a primeira.



Os comentários do epidemiologista fizeram estragos nos três maiores índices de Wall Street, que caíram cerca de 2%, bem como na sessão asiática durante a madrugada em Lisboa. Assim, o Topix do Japão perdeu 0,1%, enquanto que em Xangai, na China, o principal índice caiu 0,5%. Na Coreia do Sul, a praça registou uma queda pelo terceiro dia seguido, depois de, em Seul, na capital do país, se terem voltado a registar novos casos de infetados, depois de se ter reaberto a economia, na semana passada.



Na Austrália, o principal índice perdeu 0,4%, num dia em que o país levantou 19 mil milhões de dólares australianos, numa emissão de dívida sindicada recorde. Na Nova Zelândia, o dólar depreciou depois de o banco central do país ter aumentado o seu programa de compra de ativos e indicado que as taxas de juro diretoras negativas seriam uma possibilidade no futuro.



Hoje, o foco dos investidores estará também no discurso do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, que pode dar novas indicações sobre a política do banco central nos próximos tempos.