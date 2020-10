Último debate entre Trump e Biden não "aquece" bolsas. Europa sobe após semana de perdas

há 50 min. 07h39

Futuros na Europa em alta com debate mais "civilizado"

Os futuros das ações europeias estão em alta ligeira esta sexta-feira, 23 de outubro, sugerindo um arranque de sessão positivo no velho continente, depois de quatro dias consecutivos de perdas. Nos Estados Unidos, os futuros estão estáveis, depois do último debate entre os candidatos às eleições presidenciais de 3 de novembro.





Na Ásia, a sessão foi mista, com os investidores a digerirem não só o debate entre Donald Trump e Joe Biden como os desenvolvimentos em Washington, onde democratas e republicanos continuam a trabalhar para tentar fechar um acordo sobre os novos estímulos.





Os futuros do Euro Stoxx 50 avançam 0,2%, enquanto os do S&P 500 estão inalterados.





O japonês Topix subiu 0,4%, o Hang Seng de Hong Kong ganhou 0,3% e o chinês Shanghai Composite caiu 0,6%.





"O último debate presidencial não acrescentou muito em termos do que cada um faria", disse Shane Oliver, chefe de estratégia de investimento da AMP Capital Investors Ltd, em declarações à Bloomberg. "Mas a abordagem mais civilizada, calma e razoável do presidente Trump desta vez pode funcionar ligeiramente a seu favor. "





Por outro lado, os investidores continuam atentos à evolução da pandemia, numa altura em que há evidências crescentes de que a situação está a piorar. As infeções na Alemanha atingiram um recorde e em Espanha o governo admitiu que a propagação do coronavírus está fora de controlo em certas partes do país.