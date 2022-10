Wall Street arrecada ganhos de mais de 2%. Delta voa mais de 4%

O facto da inflação nos EUA não ter recuado tanto como era esperado pelos economistas não foi suficiente para segurar Wall Street no vermelho. A especulação sobre a possibilidade do "sell-off" já ter batido no fundo alimentou o sentimento de esperança durante a negociação.

