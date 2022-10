Inflação nos EUA recua em setembro mas menos do que o esperado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A inflação de setembro nos Estados Unidos (EUA) fixou-se nos 8,2%, divulgou esta quinta-feira o departamento do Trabalho norte-americano. É o terceiro recuo consecutivo, depois do índice ter chegado aos 9,1% em junho, um valor máximo em 40 anos. Em junho, a inflação caiu para 8,5% e em agosto para 8,3%.Ainda assim, o valor ficou acima das estimativas dos analistas, que antecipavam um valor de 8,1%.Mais preocupantes para os analistas são os dados da inflação subjacente, que exclui os preços de alimentos e energia, que são mais voláteis. Este indicador atingiu os 6,6% em termos homólogos, um valor inédito nas últimas quatro décadas, tendo acelerado 0,6% face a agosto. Os economistas ouvidos pela Bloomberg apontavam para uma subida de 0,4% na variação em cadeia e para 6,5% em termos homólogos.Os números hoje divulgados evidenciam como a pressão sobre os preços se alastrou a praticamente toda a economia.Estes valores dão ainda mais argumentação à Reserva Federal (Fed) para uma nova subida de 75 pontos base nas taxas diretoras na próxima reunião, em novembro, o que levou a que os futuros das ações em Wall Street tenham caído fortemente logo após os números da inflação serem conhecidos, enquanto as "yields" da dívida dos EUA subiram.