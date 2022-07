Wall Street termina o dia no verde. Nasdaq ganha mais de 2%

Wall Street terminou a sessão no verde pelo quarto dia consecutivo, um dia depois de terem sido divulgadas as atas da última reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed).

O industrial Dow Jones terminou a sessão a valorizar 1,12% para 31.384,55 pontos, enquanto o "benchmark" mundial por excelência S&P 500 ganhou 1,50% para 3.902,62 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite terminou mesmo o dia a somar 2,28% para 11.621, 35 pontos.

O mercado esteve a reagir à divulgação das atas da última reunião de política monetária da Fed. Os responsáveis da Reserva Federal norte-americana concordaram, no mês passado, que a taxa de juro de referência poderá ter de continuar a subir durante mais algum tempo se a inflação persistir, mesmo que isso desacelere a economia.

É esta uma das principais conclusões das atas da última reunião da Fed, que decorreu nos dias 14 e 15 de junho e que culminou com o anúncio de um aumento da taxa dos fundos federais em 75 pontos base, que passou assim para um intervalo entre 1,5% e 1,75%.

O banco central dos EUA iniciou um ciclo de subida dos juros diretores em março passado, com um aumento de 25 pontos base. Na reunião seguinte, a de maio, procedeu a um incremento maior: 50 pontos base. Nessa altura, afastava a possibilidade de optar por uma subida de 75 pontos e o consenso apontava para que procedesse a mais dois aumentos, de 50 pontos base cada, nas reuniões de junho e julho.

Ainda assim, segundo a Bloomberg, as preocupações sobre uma possível recessão parecem ter reduzido, com os dados mais recentes sobre as despesas do consumidor a revelarem que os gastos dos consumidores se mantiveram apesar da inflação. Esta nota da agência não encontra no entanto suporte na curva dos juros que se mantém invertida, dando sinais de que o grau de preocupação sobre este fenómeno se mantém.